Лукашенко рассказал, что случилось с водой в Минске

Причиной чрезвычайной ситуации с водоснабжением нескольких районов Минска стали ремонтные работы по замену водоводов. Об этом рассказал Александр Лукашенко 26 июня в Солигорске во время встречи с активом Минской области.

Как сообщает Агентство теленовостей, тему вонючей воды в Минске Лукашенко затронул во время закрытой части встречи.

«Они водоводы меняли. Там диаметр — метр. Три эти трубы, они уже прохудились. Заменили. Последние сто метров заменили. А в старых трубах, не в старых, а в тех, которые раньше заменили, оставалась эта вода. Нет, чтобы очистить или выбросить ее с водоводов, они как были, с глузду… Но это предварительно, сейчас мы разбираемся. Они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали. И она начала вонять — эта вода. И в квартиры попала», — рассказал Лукашенко.

По его словам, уже на этом этапе ему доложили о проблеме. «Я говорю: “Будете пить сейчас сами все чиновники в Минске, будете эту воду пить и варить себе пищу”», — сказал официальный лидер.

Жаловаться на неприятный запах воды жители Московского и Фрунзенского районов столицы начали утром 24 июня. Запрет на использование воды был введен только через сутки. Днем 27 июня Минский городской центр гигиены и эпидемиологии подтвердил нормативное качество водопроводной воды, после чего запрет на ее использование был снят.