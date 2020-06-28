В Верхнедвинске побит температурный рекорд почти полувековой давности

Новые температурные рекорды зафиксированы 27 июня в двух районных центрах Витебской области.

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В Верхнедвинске перекрыт максимум дня, державшийся 48 лет, — 29,9 градуса тепла против 28,8.

В Шарковщине обновился экстремум 2006 года — 29,5 градуса против 29,2.

25 июня в Лельчицах на юге Гомельской области был побит максимум дня 41-летней давности — 30,5 против 30,4.

Всего с начала первого летнего месяца перекрыто 111 максимумов (8-12, 16-19, 25 и 27 июня). Нынешняя волна тепла не такая мощная, как в середине месяца, когда воздух прогревался до 32-34 градусов.

28 июня в связи с прохождением холодного фронта температура понизится на несколько градусов.