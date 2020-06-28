«Веселое» воскресенье: грозы, ливни, град, шквалистый ветер

/ Общество
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Последнее июньское воскресенье порадует погодой для отдыха на природе не всех жителей Беларуси.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 15:00 в большинстве районов ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15-20 м/с.

«Грозовая деятельность сохранится до конца дня 28 июня», — сообщили в Белгидромете.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

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Тэги: грозы погода

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