«Веселое» воскресенье: грозы, ливни, град, шквалистый ветер

Последнее июньское воскресенье порадует погодой для отдыха на природе не всех жителей Беларуси.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 15:00 в большинстве районов ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15-20 м/с.

«Грозовая деятельность сохранится до конца дня 28 июня», — сообщили в Белгидромете.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.