«Веселое» воскресенье: грозы, ливни, град, шквалистый ветер
Последнее июньское воскресенье порадует погодой для отдыха на природе не всех жителей Беларуси.
По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 15:00 в большинстве районов ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15-20 м/с.
«Грозовая деятельность сохранится до конца дня 28 июня», — сообщили в Белгидромете.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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