Лидеры проиграли: БАТЭ уступил в «класико», а «Динамо-Брест» в дерби

Занимавшие до начала 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге три первые строчки клубу потеряли очки.

И если БАТЭ и бресткое «Динамо» уступили в знаковых противостояниях, то «Шахтер» не смог взять три очка в поединке с командой из подвала.

В первом матче игрового дня «горняки» в гостях упустили победу в игре с «Минском» — 1:1.

Далее в Гродно в западном дерби «Неман» одержал викторию над «Динамо-Брест» — 1:0.

Вишенкой на торте белорусской футбольной субботы стало национальное «класико», в котором БАТЭ уступил минскому «Динамо» — 0:2.

Тур начался в пятницу: «Энергетик-БГУ» — «Славия» — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1, а завершится сегодня: