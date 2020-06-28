Human Constanta призвала Беларусь не выдавать Турции курда Хиджри Мамаша

Не выдавать Турции 27-летнего курда Хиджри Мамаша призвала белорусские власти правозащитная организация Human Constanta.

«Турецкого курда Хиджри Мамаша отправят на родину в Турцию. С большой вероятностью там его ожидают пытки», — говорится в заявлении организации, которое поступило в БелаПАН.

По информации Human Constanta, 24 июня Верховный суд постановил выдать Мамаша Турции. Решение обжалованию не подлежит. 1 июля его должны отправить на родину.

Мамаш обвиняется в покушение на единство и территориальную целостность государства. Курд настаивает, что его обвинение политически мотивировано и его преследуют за участие в мирных акциях.

По мнению Human Constanta, выдачей Мамаша Беларусь «нарушит не только международные договоренности, но и свое собственное законодательство».

Адвокат Хиджри Мамаша Артем Калоша ранее сообщил БелаПАН, что курд бежал из Турции из-за угрозы преследования в Ирак, оттуда приехал в Ереван. Он приобрел новые документы, по которым купил билет на самолет из Еревана до Белграда через Минск, однако в белорусской столице 6 июля 2019 года был арестован по обвинению в подделке паспорта. С тех пор находится под стражей в следственном изоляторе. Его планировали депортировать из Беларуси и запретить въезд на пять лет.

Мамаш подал заявление о международной защите в Беларуси, но департамент по гражданству и миграции 5 февраля 2020 года ему отказал. Суд Центрального района Минска 3 апреля оставил решение в силе. 23 апреля заместитель генпрокурора Алексей Стук удовлетворил просьбу Министерства юстиции Турции, разрешив выдачу Хиджри Мамаша для привлечения к ответственности по ст. 302/1 Уголовного кодекса Турции (покушение на единство и территориальную целостность государства).

1 июня Минский городской суд оставил в силе решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Турции Мамаша, а его жалобу — без удовлетворения. После этого курд обратился в Верховный суд.

В конце мая Комитет по правам человека (КПЧ) ООН вынес решение о применении временных мер к Хиджри Мамашу, потребовав от белорусского правительства приостановить передачу курда до рассмотрения жалобы по существу в комитете.