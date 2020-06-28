Полеты белорусских туристов в Тунис пока отложены

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28 июня должна была стартовать чартерная программа в Тунис для белорусских туристов. Консолидатором рейсов выступает компания «ИнтерСити».

Однако было принято решение отложить старт программы на неделю — до 5 июля включительно.

Фото pixabay.com

Дело в том, что Министерство здравоохранения Беларуси пока не исключило Тунис из списка стран, где регистрируются случаи COVID-19. А это означает, что по возвращении из Туниса белорусским туристам придется выдержать 14-дневный период самоизоляции.

Кроме того, при въезде в Тунис иностранным гражданам из стран, не входящих в «зеленый список», необходимо предъявить медицинский документ об отсутствии коронавируса.

Организаторы чартерной программы рассчитывают, что в ближайшее время Беларусь также будет включена в «зеленый список», сообщает toursoyuz.by.

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Тэги: отдых в Тунисе летний отдых

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