В Минске продолжается подвоз чистой питьевой воды

Запрет на использование водопроводной воды в районах, куда она подается из поверхностных источников, был снят 27 июня. Однако городскими властями принято решение продлить на воскресенье подвоз питьевой воды в цистернах.

Фото minsknews.by

Как сообщает телеграм-канал Мингорисполкома, цистерны с водой в данный момент находятся по следующим адресам:

1. ул. Якубовского, 53

2. ул. Кунцевщина, 8

3. ул. Немига, 42

4. пр. Любимова, 41

5. ул. Бельского, 60

6. пр. Пушкина, 62

7. ул. Одинцова, 89

8. ул. Берута, 14

9. ул. Космонавтов, 30

10. ул. Налибокская, 40

11. ул. Янки Мавра, 48

12. ул. Каменногорская, 18

13. ул. Сергея Есенина, 131

14. ул. Ольшевского, 29-1

15. ул. Грибоедова, 1

16. ул. Притыцкого, 20

17. ул. Бурдейного, 25

18. ул. Карла Либкнехта, 121

19. перекресток Шаранговича — Янковского

20. ул. Волоха, 5

21. переулок Софьи Ковалевской, 61

Также организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их ёмкости на территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52).

В подвозе питьевой воды в микрорайоны Минска задействована столичная коммунальная техника, а также автоцистерны Министерства обороны.