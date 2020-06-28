В Минске продолжается подвоз чистой питьевой воды
Запрет на использование водопроводной воды в районах, куда она подается из поверхностных источников, был снят 27 июня. Однако городскими властями принято решение продлить на воскресенье подвоз питьевой воды в цистернах.
Как
1. ул. Якубовского, 53
2. ул. Кунцевщина, 8
3. ул. Немига, 42
4. пр. Любимова, 41
5. ул. Бельского, 60
6. пр. Пушкина, 62
7. ул. Одинцова, 89
8. ул. Берута, 14
9. ул. Космонавтов, 30
10. ул. Налибокская, 40
11. ул. Янки Мавра, 48
12. ул. Каменногорская, 18
13. ул. Сергея Есенина, 131
14. ул. Ольшевского, 29-1
15. ул. Грибоедова, 1
16. ул. Притыцкого, 20
17. ул. Бурдейного, 25
18. ул. Карла Либкнехта, 121
19. перекресток Шаранговича — Янковского
20. ул. Волоха, 5
21. переулок Софьи Ковалевской, 61
Также организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их ёмкости на территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52).
В подвозе питьевой воды в микрорайоны Минска задействована столичная коммунальная техника, а также автоцистерны Министерства обороны.