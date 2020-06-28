В Смолевичах горел жилой дом. Пожар обнаружила маленькая девочка

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Днем 27 июня на улице Кузнечной в Смолевичах загорелся частный жилой дом.

В этот момент в доме находились его хозяин — инвалид первой группы 1951 года рождения и его пятилетняя внучка. Именно девочка обнаружила возгорание. Она выбежала на улице и рассказала об этом бабушке, которая позвонила спасателям.

Еще до их прибытия очевидцы, увидевшие дым из-под кровли, вынесли из дома хозяина — мужчина не может самостоятельно передвигаться.

В результате пожара повреждена кровля дома по всей площади. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.
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Тэги: пожар Город: Смолевичи

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