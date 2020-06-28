Фотофакт. В Берлине прошла акция за свободные выборы в Беларуси

/ Новости Германии
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Около 170 человек приняли участие в акции солидарности с Беларусью, которая прошла в Берлине 27 июня.

Участники акции собрались в центре немецкой столицы на Бернауэр-штрассе перед сохранившимся фрагментом Берлинской стены.

В акции, по информации ее организаторов, помимо представителей белорусской диаспоры в Берлине также приняли участие бывший министр иностранных дел ГДР Маркус Мекель, депутат бундестага Сандра Бубендорфер-Лихт, а также другие представители немецкой политики.

Акция была согласована с городскими властями. Аналогичные мероприятия 27 июня также прошли в Бремене и Гамбурге.

Еще одна акция солидарности с Беларусью запланирована в Берлине на 18 июля.

 

 

Фото предоставлены организаторами

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-Германия президентские выборы-2020 акция солидарности Персона: Маркус Мекель Сандра Бубендорфер-Лихт Город: Берлин

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