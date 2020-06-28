Минчане из затронутых вонючей водой районов не будут оплачивать воду за июнь
Жители Минска, в дома которых подавалась водопроводная вода ненадлежащего качества, будут освобождены от платы за воду за июнь.
Об этом, как
Первые жалобы на воду с неприятным запахом начали поступать от жителей Московского и Фрунзенского района утром 24 июня. Проблема также затронула некоторые дома в Центральном и Октябрьском районах. Всего без качественной воды остались более 700 тысяч человек и множество социальных объектов: детсады, школы, больницы.
Санэпидслужой был введен запрет на употребление водопроводной воды, поступающей из поверхностных источников. Проводилась промывка магистральных водоводов. Питьевая вода в пострадавшие районы поставлялась цистернами.
Читайте также:
- В Минске продолжается подвоз чистой питьевой воды
- Лукашенко рассказал, что случилось с водой в Минске
Днем 27 июня главный санитарный врач Минск Нелли Гиндюк объявила о том, что запрет на использование водопроводной воды снят. «Воду можно пить», — заявила специалист в эфире государственных телеканалов.
Ранее представители Мингорисполкома заявляли, что в связи с чрезвычайной ситуацией с водоснабжением плата за воду для жителей затронутых проблемой районов будет пересчитана.