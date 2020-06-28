Число случаев COVID-19 в мире превысило 10 млн, умерло почти 500 тысяч человек

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в масштабах планеты превысило 10 миллионов и на данный момент составляет 10 004 643 случая. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Всего с начала в результате заражения коронавирусом скончалось почти полмиллиона человек — 499 296.

Лидируют по числу случаев COVID-19 по-прежнему Соединенные Штаты Америки — 2,51 млн случаев, 125,5 тыс. смертей. В первой тройке также Бразилия — 1,31 млн случаев, 57,1 тыс. смертей и Россия — 633,5 тыс. случаев, 9,1 тыс. смертей.

В Беларуси, по данным Минздрава на 27 июня, было зарегистрировано 61 095 случаев COVID-19 и 377 смертельных исходов. По количеству положительных случаев Беларусь занимает 26-е место в мире.