За сутки в результате COVID-19 в Беларуси умерло еще шесть человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 61 465 (+380 за последние сутки), скончалось 383 человека (+6), сообщило Министерство здравоохранения.

Третий день суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, составляет меньше 400. В предыдущие сутки было 382 случая и шесть смертей.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 45 027 пациентов (за последние сутки 901). Таким образом, излечилось больше двух третей заболевших.

Проведено 979 800 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 19 920.

26 июня на встрече с лучшими выпускниками медуниверситетов министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в стране улучшается.

«Мы регистрируем меньше коронавирусных осложнений в виде пневмоний», — сказал он.