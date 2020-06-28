В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили щенка из канализационной трубы

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Щенок провалился в канализационную трубу. Хозяин самостоятельно достать собаку не смог и позвонил спасателям.

Инцидент случился рано утром 28 июня в деревне Глазовка Буда-Кошелевского района.

Чтобы добраться до щенка, спасателям пришлось штробить бетонную заливку и импровизировать с подручным инструментом. В конце концов, щенок был благополучно извлечен на поверхность.

Собака не пострадала и в помощи не нуждалась, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Белорусские спасатели часть приходят на помощь попавшим в беду животным. Так, накануне в Минске спасатели помогли четырем утятам, оказавшимся в водной ловушке на Цнянском водохранилище.
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Тэги: щенок помощь животным Город: Буда-Кошелево

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