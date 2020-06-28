В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили щенка из канализационной трубы
Щенок провалился в канализационную трубу. Хозяин самостоятельно достать собаку не смог и позвонил спасателям.
Инцидент случился рано утром 28 июня в деревне Глазовка Буда-Кошелевского района.
Чтобы добраться до щенка, спасателям пришлось штробить бетонную заливку и импровизировать с подручным инструментом. В конце концов, щенок был благополучно извлечен на поверхность.
Собака не пострадала и в помощи не нуждалась, сообщает Гомельское областное управление МЧС.
Белорусские спасатели часть приходят на помощь попавшим в беду животным. Так, накануне в Минске спасатели помогли четырем утятам, оказавшимся в водной ловушке на Цнянском водохранилище.