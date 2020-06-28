1 июля Евросоюз открывает свои границы для шести балканских стран
1 июля Европейский союз открывает свои границы для граждан стран, не входящих в союз.
Границы будут открываться постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.
Первыми право на въезд на территорию ЕС получат граждане шести балканских государств — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, где, как отмечает
В дальнейшем список планируется расширять. Когда в него попадет Беларусь, пока неизвестно.
Внутренние границы стран Шенгенской зоны открыты с 15 июня.