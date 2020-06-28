Группа The Rolling Stones может подать на Трампа в суд

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Юристы легендарной британской рок-группы работают над тем, чтобы прекратить несанкционированное использование песен The Rolling Stones во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщает «Дойче Велле», в распространенном 28 июня заявлении группы говорится, что The Rolling Stones может подать в суд на президента США.

На встрече Дональда Трампа с избирателями в Талсе (штат Оклахома) 21 июня была использована композиция «роллингов» 1969 года You Can't Always Get What You Want.

На той же встрече в Талсе прозвучала и композиция Тома Петти I Won't Back Down. Семья скончавшегося в 2017 году американского рокера также высказала претензии по этому поводу.

«Покойный Том Петти и его семья выступают против расизма и дискриминации любого рода. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе», — говорится в заявлении семьи музыканта.
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Тэги: The Rolling Stones выборы президента США Персона: Дональд Трамп Том Петти

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