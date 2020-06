Группа The Rolling Stones может подать на Трампа в суд

Юристы легендарной британской рок-группы работают над тем, чтобы прекратить несанкционированное использование песен The Rolling Stones во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщает «Дойче Велле» , в распространенном 28 июня заявлении группы говорится, что The Rolling Stones может подать в суд на президента США.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

На встрече Дональда Трампа с избирателями в Талсе (штат Оклахома) 21 июня была использована композиция «роллингов» 1969 года You Can't Always Get What You Want.

На той же встрече в Талсе прозвучала и композиция Тома Петти I Won't Back Down. Семья скончавшегося в 2017 году американского рокера также высказала претензии по этому поводу.

«Покойный Том Петти и его семья выступают против расизма и дискриминации любого рода. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе», — говорится в заявлении семьи музыканта.