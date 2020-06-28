Референдум о судьбе аккумуляторного завода в Бресте будет организован после президентских выборов

28 июня в Брестском горисполкоме состоялось предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу аккумуляторного завода.

22 июня в Бресте Александр Лукашенко во время встречи с общественностью пообещал объявить в городе референдум по поводу судьбы данного предприятия. Референдум должен быть организован после президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, пришедшие на встречу в горисполком выступали за окончательное закрытие аккумуляторного завода, «так как он построен с грубыми нарушениями законодательства и будет травить жителей региона свинцом».

«Также люди говорили, что до референдума необходимо провести общественные обсуждения нового отчета о воздействии на окружающую среду этого предприятия», — заявил правозащитник.

По его словам, на встрече председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сказал, что в городскую и участковые комиссии по проведению референдума будут включены противники завода.

Также глава города пообещал изучить вопрос проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода.

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Как подчеркнул Кисляк, на встрече поднимался вопрос репрессий в отношении противников завода со стороны властей: произвольные задержания, административные аресты, большие штрафы.

«Кроме того, было озвучено предложение добиваться освобождения блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, изменив им меру пресечения с ареста на личное поручительство брестчан. Чтобы Петрухин и Кабанов смогли принять участие в освещении агитации перед референдумом. Это предложение противники завода встретили аплодисментами», — сказал правозащитник.

В данное время Петрухин и Кабанов, задержанные по «делу Тихановского», находятся под стражей в Минске. Блогеры в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода. Петрухина и Кабанова неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.