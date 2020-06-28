Об эпидемии коронавируса в Ухане снимут фильм

Международная кинокомпания SK Global планирует снять фильм о событиях в китайском Ухане в период пандемии коронавируса.

Сценарий для фильма пишет Чарльз Рэндольф — лауреат «Оскара» как соавтор сценария фильма «Игра на понижение» (The Big Short) и автор сценария «Скандала» (Bombshell), основанного на истории падения кинопродюсера Харви Вайнштейна.