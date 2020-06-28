Десять компаний обеспечили треть налоговых поступлений Минска в январе—мае

Треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе—мае обеспечили десять крупных налогоплательщиков.

Как сообщили в столичной инспекции Министерства по налогам и сборам, в рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — «Газпром трансгаз Беларусь», «Славнефтехим», «Табак-Инвест», «Минскэнерго», «Беларусбанк», «Мобильные ТелеСистемы», Белорусская нефтяная компания, «А1», «Минск Кристалл», Минский завод виноградных вин.

Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.

В целом за пять месяцев Минск собрал 5 млрд 609,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 264,9 тыс. граждан.

Вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1% всех поступлений, на организации госсектора приходится 22,2%, на физических лиц — 2,7%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.