Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

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В понедельник практически всех жителей Беларуси ожидает комфортная теплая погода.

Фото pixabay.com

Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются лишь во второй половине дня в некоторых западных районах, вероятны грозы.

Ветер слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Витебск +26..+28°C (без осадков);
  • Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +26..+28°C (без осадков);
  • Минск +27..+29°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода

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