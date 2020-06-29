Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
В понедельник практически всех жителей Беларуси ожидает комфортная теплая погода.
Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются лишь во второй половине дня в некоторых западных районах, вероятны грозы.
Ветер слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +27..+29°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Витебск +26..+28°C (без осадков);
- Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Могилев +26..+28°C (без осадков);
- Минск +27..+29°C (вероятность осадков 5-10%).