Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

В понедельник практически всех жителей Беларуси ожидает комфортная теплая погода.

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Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Дожди прогнозируются лишь во второй половине дня в некоторых западных районах, вероятны грозы.

Ветер слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах: