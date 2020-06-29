Первый тур президентских выборов в Польше не выявил победителя

Первый тур президентских выборов в Польше, который прошел, не выявил победителя кампании. Полякам придется еще раз придти на избирательные участки.

Согласно экзитполу (проведен компанией Ipsos; статистическая погрешность не превышает 2,5%), в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда. За него проголосовали 41,8% избирателей.

Во второй тур президентских выборов, который запланирован на 12 июля, прошел также кандидат оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский (30,4%).

Третья строчка в итоговом протоколе достанется Шимону Холовне (13,3%), а четвертая-шестая соответственно Кшиштофу Босаку (7,4%), Роберту Бедроню (2,9%) и Владиславу Косиняк-Камышу (2,6%).

Остальные кандидаты набрали менее 1%.