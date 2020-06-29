Первый тур президентских выборов в Польше не выявил победителя

/ Мир
Просмотров: 686

Первый тур президентских выборов в Польше, который прошел, не выявил победителя кампании. Полякам придется еще раз придти на избирательные участки.

Согласно экзитполу (проведен компанией Ipsos; статистическая погрешность не превышает 2,5%), в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда. За него проголосовали 41,8% избирателей.

Во второй тур президентских выборов, который запланирован на 12 июля, прошел также кандидат оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский (30,4%).

Третья строчка в итоговом протоколе достанется Шимону Холовне (13,3%), а четвертая-шестая соответственно Кшиштофу Босаку (7,4%), Роберту Бедроню (2,9%) и Владиславу Косиняк-Камышу (2,6%).

Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Явка составила 62,9%, это один из самых высоких показателей за всю историю выборов в Польше, сообщает polskieradio.pl.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Польша выборы в Польше Персона: Анджей Дуда Рафал Тшасковский

Другие материалы на эту тему:

Наши на карантине. Польша. «Теперь появилось много работы и свободных квартир»

Наши на карантине. Польша. «Теперь появилось много работы и свободных квартир»

Польша упростила трудоустройство иностранных медиков

Польша упростила трудоустройство иностранных медиков

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Польше

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Польше

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»