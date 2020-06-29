COVID-19 унес жизни уже более полумиллиона человек
Университет Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с пандемией коронавируса во всем мире, опубликовал свежие данные.
Как сообщается, всего на планете зарегистрировано 10 117 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 2 548 991;
- Бразилия — 1 344 143;
- Россия — 633 563;
- Индия — 528 859;
- Великобритания — 312 640.
От заболевания COVID-19 уже умер 501 281 человек. На вершине по количеству смертей находятся:
- США — 125 803;
- Бразилия — 57 622;
- Великобритания — 43 634;
- Италия — 34 738;
- Франция — 29 781.