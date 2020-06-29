COVID-19 унес жизни уже более полумиллиона человек

Университет Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с пандемией коронавируса во всем мире, опубликовал свежие данные.

Как сообщается, всего на планете зарегистрировано 10 117 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 2 548 991; Бразилия — 1 344 143; Россия — 633 563; Индия — 528 859; Великобритания — 312 640.

От заболевания COVID-19 уже умер 501 281 человек. На вершине по количеству смертей находятся: