COVID-19 унес жизни уже более полумиллиона человек

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Университет Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с пандемией коронавируса во всем мире, опубликовал свежие данные.

Как сообщается, всего на планете зарегистрировано 10 117 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 2 548 991;
  2. Бразилия — 1 344 143;
  3. Россия — 633 563;
  4. Индия — 528 859;
  5. Великобритания — 312 640.

От заболевания COVID-19 уже умер 501 281 человек. На вершине по количеству смертей находятся:

  1. США — 125 803;
  2. Бразилия — 57 622;
  3. Великобритания — 43 634;
  4. Италия — 34 738;
  5. Франция — 29 781.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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