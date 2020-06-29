Следователи рассказали подробности смертельного ДТП под Барановичами
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Следственный комитет сообщил некоторые подробности по смертельному дорожно-транспортному происшествию на 34-м километре дороги Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.
По данным СК, 41-летний житель Слонима по неизвестной причине на «Фольксвагене Канди» выскочил на встречку и попал под фуру.
Травмы полученные водителем и пассажиркой авто оказались смертельными — они погибли на месте.
51-летний дальнобойщик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Открыто уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 317 УК.