Следователи рассказали подробности смертельного ДТП под Барановичами

Следственный комитет сообщил некоторые подробности по смертельному дорожно-транспортному происшествию на 34-м километре дороги Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно.

По данным СК, 41-летний житель Слонима по неизвестной причине на «Фольксвагене Канди» выскочил на встречку и попал под фуру.

Травмы полученные водителем и пассажиркой авто оказались смертельными — они погибли на месте.

51-летний дальнобойщик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 317 УК.