ГАИ проводит смецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно ловят водителей, которые садяться за руль в нетрезвом виде, чем несут повышенную угрозу другим участникам дорожного движения.

Как сообщили в ГАИ, за минувшие выходные на дорогах страны были установлены 185 водителей «под мухой».

В связи с этим, до конца июня на территории Гомеля проводится профилактическое мероприятие под названием «Пьяному и бесправному не место за рулем».

Акция, отметили в ГАИ, будет направлена на «укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения», а также «снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и «бесправных» водителей».

Напомним, за пьяное вождение либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года.

Вместе с тем, он получает штраф в размере от 1350 до 2700 рублей(от 50 до 100 базовых величин).

За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

 
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Тэги: ГАИ пьянство за рулем

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