ГАИ проводит смецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно ловят водителей, которые садяться за руль в нетрезвом виде, чем несут повышенную угрозу другим участникам дорожного движения.

Как сообщили в ГАИ, за минувшие выходные на дорогах страны были установлены 185 водителей «под мухой».

В связи с этим, до конца июня на территории Гомеля проводится профилактическое мероприятие под названием «Пьяному и бесправному не место за рулем».

Акция, отметили в ГАИ, будет направлена на «укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения», а также «снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и «бесправных» водителей».