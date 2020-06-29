Лукашенко: может быть, мы от этого коронавируса не избавимся никогда и будем болеть

В ходе закрытого общения с активом Минской области Александр Лукашенко затронул тему коронавируса.

Он заметил, что, «мы будем жить с этим вирусом, да, мы будем болеть, может быть, мы вообще не избавимся от него, как от гриппа».

Лукашенко не исключил, что вся эта история с СOVID-19 могла появиться неспроста. В качестве аргумента он привел возможность заработать миллиарды на вакцине от этой напасти.

«Сйчас уже все сражаются за вакцину, потому что это миллиарды… Уже все воюют, уже Россия ввязалась в это — мне Путин рассказывал, уже японцы что-то делают, в Западной Европе консорциум какой-то создали, американцы уже испытали вроде бы вакцину. Все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить. Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо было» (Часть выступления главы государства было показано в эфире Беларусь 1).

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 июня в мире заразилось 10 117 700 человек (умер 501 281).