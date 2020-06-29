Лукашенко: мы прихлопнули этот газпромовский банк

По мнению Александра Лукашенко, в России всё поняли, когда «мы этот газпромовский банк прихлопнули».

В эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, 28 июня, был показан сюжет со встречи главы государства с активом Минской области.

«Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил». А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе — 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили», — заметил президент.

По его словам, даже американские спецслужбы признали, что этот банк занимается отмывкой денег.

По его словам, «выкачанные» миллионы — это «на нас заработаны деньги». Лукашенко утверждает, что в ходе обыска в «Белгазпромбанке» были изъяты «флешки, жесткие диски и горы документов».

«Когда мне доложили про флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации. И все: ах, а почему его раньше не арестовали? А почему вчера пирог не съели, а едим сегодня? А потому что не готовы были. Доказать всё это. Потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило», — утверждает Лукашенко.

Он также заявил, что мешки денег и картины готовили к вывозу из Беларуси.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Сам Бабарико связывает происходящее с его политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная, — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат». — Она проводится в рамках предвыборной кампании, и с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер».

17 июня команда Бабарико сообщила, что его расчетный счет со сформированным избирательным фондом заблокирован.

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