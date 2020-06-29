Цепкало: если меня не зарегистрируют, то это будет означать фактически отмену президентских выборов

Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало считает, что до момента регистрации исключать ничего нельзя, даже и его нерегистрацию.

В этом случае, убежден бывший глава Парка высоких технологий, «это будет означать фактически отмену президентских выборов как таковых, отмену даже теоретической возможности изменить существующую в стране власть легитимным способом».

Как заявил он в интервью Forbes , «тогда в Беларуси, по всей видимости, будет устанавливаться другая форма правления типа КНДР или некоторых стран арабского Востока, где выборы как таковые не рассматриваются как способ политического руководства».

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