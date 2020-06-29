Цепкало: если меня не зарегистрируют, то это будет означать фактически отмену президентских выборов
Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало считает, что до момента регистрации исключать ничего нельзя, даже и его нерегистрацию.
В этом случае, убежден бывший глава Парка высоких технологий, «это будет означать фактически отмену президентских выборов как таковых, отмену даже теоретической возможности изменить существующую в стране власть легитимным способом».
Как заявил он в интервью
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