«Чиновники понимают, что выполняют роль временщиков: знают, что рано или поздно «получат под зад» и канут в лету»

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало утверждает, что в чиновничьей среде многие прекрасно понимают, что происходит в стране.

Он отметил, что «за время правления Лукашенко девять правительств ушли в небытие, и сегодня даже премьер-министру президент регулярно «тыкает» и требует, чтобы тот выполнял лишь его указания».

Цепкало также сказал в интервью forbes.ru , что много общался с представителями власти: «Они так же не принимают сложившуюся систему и прекрасно понимают, что выполняют роль временщиков: знают, что тоже рано или поздно «получат под зад» и канут в лету».

По его словам, в случае своей победы на выборах, опора будет сделана на профессионалах и общей децентрализации.

«Я намерен провести конституционную реформу с прицелом на создание смешанной системы госуправления, напоминающей Пятую республику во Франции: парламентские выборы по партийным спискам; назначение на должность премьер-министра лидера правящей партии или коалиции; формирование правительства из числа партийных лидеров; создание независимой судебной системы, возможно, на первых порах с привлечением иностранных специалистов; акционирование государственных СМИ, потому что в обществе должна быть возможность выражения разных точек зрения», — подчеркнул Цепкало.

Эти шаги необходимо, по его словам, сделать, так как в стране «уничтожена система разделения властей»: «Один и тот же человек является одновременно исполнительной, судебной, законодательной и даже медийной ветвями власти. Разделение властей является основой демократии и соблюдения прав граждан, чтобы людей не хватали в автозаки только потому, что они выстроились в очередь у магазина».