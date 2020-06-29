Прокопович сохранил пост в банковской сфере

Председателем наблюдательного совета «БПС-Сбербанка» вновь избран экс-глава Нацбанка Петр Прокопович.

Петр Прокопович (в центре) / Фото из архива

Как сообщает пресс-служба банка, заместителем 77-летнего Прокоповича избран старший вице-президент — руководитель блока Sberbank International российского «Сбербанка» Тимур Козинцев.

23 июня внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» приняло решение об избрании нового состава наблюдательного совета банка.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.