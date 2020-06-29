Магазин symbal.by приостановил свою работу на неопределенный срок

29 июня столичный магазин национальной символики symbal.by приостановил свою работу на неопределенный срок.

Фото со страницы Павла Белоуса в соцсети

Комментируя ситуацию по просьбе БелаПАН, владелец магазина Павел Белоус сказал: «Наша основная задача на ближайшие неделю-две — это понять, получится ли решить все вдруг возникшие проблемы».

«Основная проблема, которую нам в ближайшее время надо решить, — это проблема с электричеством, — добавил он. — Нам категорично, абсолютно незаконно не хотят включать электричество в магазине. Каждый раз я вызываю соответствующие службы, они приезжают, говорят, что сейчас сделают, потом уезжают и говорят, что у нас нет договора с ЖРЭО. Хотя у нас есть и договор с ЖРЭО, и договор с ЖКХ, и мы еще отдельный договор сейчас заключаем с ЖЭУ-2 на разовое оказание услуг».

По словам Белоуса, проблемы с электричеством начались около двух недель назад. «В доме, где находится магазин, есть электрощитовая, вход в которую запирается на ключ и доступен только разным службам — ЖКХ, ЖЭУ и так далее, — рассказал он. — Когда первый раз пропало электричество, я успел с электриком туда зайти и увидеть, в чем проблема: там пропал элемент, который замыкает сеть, идущую к нашему магазину. И все начали «дурачка включать»: сначала ЖЭУ, что «мы вам вообще не должны ничего делать, потому что мы обслуживаем только жилые помещения, а у вас нежилой фонд, вам надо обращаться в ЖКХ». Мы обратились туда. Там нам сказали, что у нас был договор со ЖРЭО, но произошла реструктуризация и надо заключить новый договор с ЖКХ. Мы заключили, но там опять возникли какие-то отговорки».

По словам Белоуса, к решению проблемы магазин привлек юристов. «Если в ближайшие дни не получится, то мы подадим заявление в милицию о том, что из электрощитовой пропал элемент, который необходим для обеспечения нашего помещения электричеством, — сказал директор. — На прошлой неделе, так как нужно было доработать в магазине, не было времени, чтобы плотно заняться написанием жалоб. На этой неделе начнем».

Кроме того, отметил он, после изъятия 12 июня партии маек, которые курьер вез с производства в магазин, налоговая составила документ о том, что была неправильно организована перевозка товаров. «Налоговая направила это в Экономический суд. На этой неделе должны рассматривать, но дату еще не знаю. Наверное, штраф нам выпишут или что-то такое», — предположил Белоус.

«Параллельно у нас санстанция закрыла производство. Плюс Министерство по налогам и сборам на прошлой неделе прислало бумагу, что у нас, оказывается, уже миллион нарушений в самом магазине. И там тоже — приостановить деятельность», — рассказал директор магазина.

По его словам, если получится быстро вернуть электричество в помещение, то магазин будет стараться хотя бы частично восстановить свой ассортимент. «Мы реально распродали 90—95% товаров и сейчас будем думать, как вернуть 5—10 самых популярных и востребованных товаров: это бело-красно-белый флаг, различные вещи с «Погоней», включая майки. Мы их шили на своем производстве, а сейчас будем думать, с кем сотрудничать. А дальше уже будем по ситуации смотреть, как у нас будет получаться решать все эти проблемы, и не будут ли появляться новые какие-то барьеры», — сказал Белоус.

«Что касается нарушений, которые санстанция нашла на нашем производстве, то мы пока даже не начинали исправлять ничего, потому что собственник помещений уже уведомил нас, что не продлит с нами договор, и в течение месяца мы должны съехать», — сообщил он.

Проверки в symbal.by начались после того, как 12 июня автомобиль, на котором курьер вез с места производства в магазин 419 маек с надписью «ПСІХО3%» (обыгрываются слово «психоз», которым Александр Лукашенко назвал мировую реакцию на коронавирус, и 3% голосов, которые он получил в ходе интернет-опросов после старта президентской избирательной кампании), был задержан сотрудниками ГАИ. Курьеру было предложено проехать в РУВД, где в ходе проверки сотрудники милиции обратили внимание на коробки с майками. Товар был изъят для проверки.

15 июня сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр магазина symbal.by. Были осмотрены торговые, офисные и производственные помещения, составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.

23 июня магазин symbal.by объявил о прекращении работы с 29 июня. После этого граждане выстроились в очередь на проспекте Машерова возле магазина. Некоторые проезжавшие мимо автомобилисты поддерживали стоявших сигналами. К магазину подъехал автозак с силовиками, и начались задержания.

По данным правозащитников, были задержаны около 10 человек. В отношении некоторых составили протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По версии милиции, причиной произошедшего стали сообщения о драке и повреждении автомобиля возле магазина symbal.by. «Вечером 22 июня (события возле магазина произошли 23 июня. — БелаПАН.) на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома № 18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, для разбирательства по указанному адресу выбыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля. «Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек», — добавила Чемоданова.