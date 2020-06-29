Магазин symbal.by приостановил свою работу на неопределенный срок
29 июня столичный магазин национальной символики symbal.by приостановил свою работу на неопределенный срок.
Комментируя ситуацию по просьбе БелаПАН, владелец магазина Павел Белоус сказал: «Наша основная задача на ближайшие неделю-две — это понять, получится ли решить все вдруг возникшие проблемы».
«Основная проблема, которую нам в ближайшее время надо решить, — это проблема с электричеством, — добавил он. — Нам категорично, абсолютно незаконно не хотят включать электричество в магазине. Каждый раз я вызываю соответствующие службы, они приезжают, говорят, что сейчас сделают, потом уезжают и говорят, что у нас нет договора с ЖРЭО. Хотя у нас есть и договор с ЖРЭО, и договор с ЖКХ, и мы еще отдельный договор сейчас заключаем с ЖЭУ-2 на разовое оказание услуг».
По словам Белоуса, проблемы с электричеством начались около двух недель назад. «В доме, где находится магазин, есть электрощитовая, вход в которую запирается на ключ и доступен только разным службам — ЖКХ, ЖЭУ и так далее, — рассказал он. — Когда первый раз пропало электричество, я успел с электриком туда зайти и увидеть, в чем проблема: там пропал элемент, который замыкает сеть, идущую к нашему магазину. И все начали «дурачка включать»: сначала ЖЭУ, что «мы вам вообще не должны ничего делать, потому что мы обслуживаем только жилые помещения, а у вас нежилой фонд, вам надо обращаться в ЖКХ». Мы обратились туда. Там нам сказали, что у нас был договор со ЖРЭО, но произошла реструктуризация и надо заключить новый договор с ЖКХ. Мы заключили, но там опять возникли какие-то отговорки».
По словам Белоуса, к решению проблемы магазин привлек юристов. «Если в ближайшие дни не получится, то мы подадим заявление в милицию о том, что из электрощитовой пропал элемент, который необходим для обеспечения нашего помещения электричеством, — сказал директор. — На прошлой неделе, так как нужно было доработать в магазине, не было времени, чтобы плотно заняться написанием жалоб. На этой неделе начнем».
Кроме того, отметил он, после изъятия 12 июня партии маек, которые курьер вез с производства в магазин, налоговая составила документ о том, что была неправильно организована перевозка товаров. «Налоговая направила это в Экономический суд. На этой неделе должны рассматривать, но дату еще не знаю. Наверное, штраф нам выпишут или что-то такое», — предположил Белоус.
«Параллельно у нас санстанция закрыла производство. Плюс Министерство по налогам и сборам на прошлой неделе прислало бумагу, что у нас, оказывается, уже миллион нарушений в самом магазине. И там тоже — приостановить деятельность», — рассказал директор магазина.
По его словам, если получится быстро вернуть электричество в помещение, то магазин будет стараться хотя бы частично восстановить свой ассортимент. «Мы реально распродали 90—95% товаров и сейчас будем думать, как вернуть 5—10 самых популярных и востребованных товаров: это бело-красно-белый флаг, различные вещи с «Погоней», включая майки. Мы их шили на своем производстве, а сейчас будем думать, с кем сотрудничать. А дальше уже будем по ситуации смотреть, как у нас будет получаться решать все эти проблемы, и не будут ли появляться новые какие-то барьеры», — сказал Белоус.
«Что касается нарушений, которые санстанция нашла на нашем производстве, то мы пока даже не начинали исправлять ничего, потому что собственник помещений уже уведомил нас, что не продлит с нами договор, и в течение месяца мы должны съехать», — сообщил он.
Проверки в symbal.by начались после того, как 12 июня автомобиль, на котором курьер вез с места производства в магазин 419 маек с надписью «ПСІХО3%» (обыгрываются слово «психоз», которым Александр Лукашенко назвал мировую реакцию на коронавирус, и 3% голосов, которые он получил в ходе интернет-опросов после старта президентской избирательной кампании), был задержан сотрудниками ГАИ. Курьеру было предложено проехать в РУВД, где в ходе проверки сотрудники милиции обратили внимание на коробки с майками. Товар был изъят для проверки.
15 июня сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр магазина symbal.by. Были осмотрены торговые, офисные и производственные помещения, составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.
23 июня магазин symbal.by объявил о прекращении работы с 29 июня. После этого граждане выстроились в очередь на проспекте Машерова возле магазина. Некоторые проезжавшие мимо автомобилисты поддерживали стоявших сигналами. К магазину подъехал автозак с силовиками, и начались задержания.
По данным правозащитников, были задержаны около 10 человек. В отношении некоторых составили протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
По версии милиции, причиной произошедшего стали сообщения о драке и повреждении автомобиля возле магазина symbal.by. «Вечером 22 июня (события возле магазина произошли 23 июня. — БелаПАН.) на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома № 18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, для разбирательства по указанному адресу выбыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля. «Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек», — добавила Чемоданова.