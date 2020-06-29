Евразийский банк развития возглавил бывший гендиректор «Почты России»
Председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен Николай Подгузов. Такое решение 29 июня принял совет банка. Подгузов сменил Андрея Бельянинова, который возглавляыл ЕАБР с 1 декабря 2017 года.
Николаю Подгузову 46 лет, окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «прикладная математика и физика» и Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «мировая экономика».
Работал на разных должностях в Министерстве финансов России, инвестиционном банке «Траст», ООО «Ренессанс капитал — Финансовый консультант», ЗАО «ВТБ Капитал», Департаменте экономики и финансов правительства РФ.
С 2013 по 2017 г. — заместитель министра экономического развития РФ, с июля 2017 г. — генеральный директор, а затем председатель правления, директор по стратегическому развитию «Почты России».
Евразийский банк развития (ЕАБР) учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.