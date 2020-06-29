Правозащитники: брестские блогеры Петрухин и Кабанов находятся на Володарке
Брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов находятся в минском СИЗО № 1.
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Речь идет о событиях 29 мая в Гродно, где проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей из-за обвинения по той же статье УК.
Получить комментарий в Следственном комитете, который расследует дело, БелаПАН не удалось.
На прошлой неделе белорусские правозащитники признали Сергея Петрухина политзаключенным.