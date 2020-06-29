Правозащитники: брестские блогеры Петрухин и Кабанов находятся на Володарке

Брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов находятся в минском СИЗО № 1.

Фото со страницы maxim-nm.livejournal.com

По информации правозащитников, Петрухин и Кабанов подозреваются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или активном участии в них (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).

Речь идет о событиях 29 мая в Гродно, где проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей из-за обвинения по той же статье УК.

Получить комментарий в Следственном комитете, который расследует дело, БелаПАН не удалось.

На прошлой неделе белорусские правозащитники признали Сергея Петрухина политзаключенным.