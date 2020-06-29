На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, на вторую половину сегодняшнего дня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Как сообщается, в период с 15 до 21 часов в западной части страны ожидаются грозы (при грозах местами ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с).

В последний день июня «комплекс неблагоприятных явлений» распространится на большую часть Беларуси.

Так, в частности, утром и днем ожидается гроза, при грозе усиление ветра порывами до 14 м/с.