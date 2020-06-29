Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы

Президент Беларуси поручил Министерству образования разработать новые правила поступления в вузы. Нововведения должны быть готовы к следующей вступительной кампании.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вы знаете мою позицию. У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться», — сказал Александр Лукашенко 29 июня на встрече с педагогическим активом.

Этому принципу, подчеркнул официальный лидер, «должна соответствовать система вступительных экзаменов».

«При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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Президента, по его словам, «удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения».

«Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование. Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит», — заявил Лукашенко.

По его мнению, «системой тестирования […] мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны».

«Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания», — отметил официальный лидер.

Парируя мнение, что система централизованного тестирования вводилась в числе прочего в качестве заслона коррупции при поступлении в вузы, Лукашенко отметил: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки, это патриоты… Так если это патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех его положительных качествах, мы этого не видим».

«Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв всё лучшее, поставлена задача перед Министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы», — заявил президент.

Он пообещал, что предполагаемые нововведения будут широко обсуждаться.