Евросоюз может снова закрыть границы из-за коронавируса

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, границы в Евросоюзе вновь могут быть закрыты в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом в какой-либо из стран ЕС.

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Он подчеркнул, что в случае необходимости принятия такого решения оно будет скоординировано на общеевропейском уровне и пройдет процедуру голосования, пишет DW .

В начале пандемии коронавируса многие страны-члены ЕС, включая Германию, в одностороннем порядке принимали решения о закрытии границ. Начиная с мая границы внутри Евросоюза и Шенгенской зоны постепенно открывались. Только Норвегия и Финляндия не намерены открывать свои границы до середины июля.

С 1 июля Германия председательствует в Евросоюзе. По словам Мааса, ожидания государств-участников организации от Германии очень велики в связи с пандемией. Глава МИД Германии назвал три важнейшие цели: соглашение о многомиллиардной программе помощи экономике стран ЕС до 2027 года, переговоры по «брекзиту» и внятное позиционирование ЕС в конкурентных отношениях с США, Китаем и Россией.

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