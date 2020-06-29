Евросоюз может снова закрыть границы из-за коронавируса

/ Новости Германии
Просмотров: 1083

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, границы в Евросоюзе вновь могут быть закрыты в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом в какой-либо из стран ЕС.

Фото с сайта Первого канала

Он подчеркнул, что в случае необходимости принятия такого решения оно будет скоординировано на общеевропейском уровне и пройдет процедуру голосования, пишет DW.

В начале пандемии коронавируса многие страны-члены ЕС, включая Германию, в одностороннем порядке принимали решения о закрытии границ. Начиная с мая границы внутри Евросоюза и Шенгенской зоны постепенно открывались. Только Норвегия и Финляндия не намерены открывать свои границы до середины июля.

С 1 июля Германия председательствует в Евросоюзе. По словам Мааса, ожидания государств-участников организации от Германии очень велики в связи с пандемией. Глава МИД Германии назвал три важнейшие цели: соглашение о многомиллиардной программе помощи экономике стран ЕС до 2027 года, переговоры по «брекзиту» и внятное позиционирование ЕС в конкурентных отношениях с США, Китаем и Россией.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Читайте также:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия Евросоюз Персона: Хайко Маас

Другие материалы на эту тему:

Возможность для белорусов: хочешь учиться в вузе ФРГ — участвуй в конкурсе

Возможность для белорусов: хочешь учиться в вузе ФРГ — участвуй в конкурсе

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

В Мюнхене впервые за 70 лет отменили Октоберфест

В Мюнхене впервые за 70 лет отменили Октоберфест

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»