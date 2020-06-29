«Не теряя связи с госидеологией». Лукашенко рассказал, как надо учить студентов

По сравнению с советскими временами в Беларуси произошел «откат в работе с молодежью», считает Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

На встрече с педагогическим активом 29 июня в Минске он заявил о важности качественной работы с молодежью: «Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную».

Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор механизмов работы, подчеркнул Лукашенко. «И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования», — заявил Лукашенко.

По его словам, важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. «Но — не теряя связи с государственной идеологией, — подчеркнул Лукашенко. — И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение».

По сообщению пресс-службы президента, на встрече присутствует около тысячи человек — представители учреждений среднего, среднего специального, профессионально-технического и высшего образования из всех регионов страны.