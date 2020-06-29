Минздрав отчитался о новых заболевших и умерших от COVID-19

Новые данные по COVID-19 в Беларуси опубликовал Минздрав: люди продолжают заражаться и умирать.

Как сообщается, на 29 июня зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на COVID-19 (всего проведено 992 007 тестов).

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минздраве.

Таким образом, за сутки количество заразившихся увеличилось по официальным данным на 315, а умерших на четыре

Выздоровели и выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 июня, коронавирусом нового типа заразилось 10 117 700 человек, умер 501 281.