Минздрав отчитался о новых заболевших и умерших от COVID-19
Новые данные по COVID-19 в Беларуси опубликовал Минздрав: люди продолжают заражаться и умирать.
Как сообщается, на 29 июня зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на COVID-19 (всего проведено 992 007 тестов).
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минздраве.
Таким образом, за сутки количество заразившихся увеличилось по официальным данным на 315, а умерших на четыре
Выздоровели и выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 29 июня, коронавирусом нового типа заразилось 10 117 700 человек, умер 501 281.