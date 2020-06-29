Путин накануне встречи с Лукашенко созвал Совбез по вопросу интеграции на постсоветском пространстве

«Вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве» обсудил президент России Владимир Путин 29 июня на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщила пресс-служба Кремля, в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Подробностей совещания пресс-служба Кремля не сообщает.

Ранее Путин пригласил Александра Лукашенко встретиться 30 июня на открытии мемориала советскому солдату под Ржевом.

Лукашенко 26 июня сообщил, что планирует побывать на этом мероприятии. За день до этого Лукашенко заявил о зарубежном вмешательстве в кампанию по выборам президента Беларуси: «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

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