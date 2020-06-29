Оппозиционного блогера Игоря Лосика перевели в СИЗО № 1

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик переведен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, сообщила БелаПАН его супруга.

По словам Дарьи Лосик, адвокат с ее мужем пока не виделся, но сделает это в ближайшее время. «С пятницы (26 июня. — ред.) больше никаких новостей о муже я не слышала, — отметила она. — Узнала, что в СИЗО можно привезти передачу. Как только передадут информацию, что конкретно ему нужно, привезу сама, также передачи планируют везти в СИЗО друзья».

Игорь Лосик был задержан 25 июня после обыска в его квартире. Возбуждено дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Лосик находился в изоляторе временного содержания на Окрестина.

По статье 342 УК обвиняется также автор ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская участвует в президентской кампании. Помимо этого блогера обвиняют по статье 191 УК (препятствование выборам). Тихановский содержится в минском СИЗО № 1.

На телеграм-канал «Беларусь головного мозга» подписано 172,5 тыс. человек. Последние месяцы канал активно освещает события вокруг избирательной кампании, в том числе размещал видеозаписи с участием очевидцев задержаний во время «цепи солидарности» в Минске и других городах 18 и 19 июня, задержаний возле столичного магазина Symbal.by 23 июня.