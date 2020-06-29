По административному делу осудили арестованного в Гродно активиста Василия Бобровского

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Активист Василий Бобровский, задержанный по «делу Тихановского», 29 июня осужден Гродненским областным судом по административному делу. Он принимал участие в процессе по связи через «Скайп».

Бобровского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). Активист содержится в минском СИЗО № 1.

Недавно стало известно, что в отношении Бобровского был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. Свидетелями выступили омоновцы Шиманица и Новицкий. Активист свою вину не признал полностью.

Суд назначил Бобровскому административный арест на 10 суток.
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Тэги: задержания дело Тихановского Персона: Василий Бобровский Город: Гродно

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