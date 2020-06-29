МВД начало проверку в отношении Валерия Цепкало по заявлению турецкого бизнесмена

Министерство внутренних дел проводит доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало, сообщила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«Из Генеральной прокуратуры для проведения доследственной проверки в МВД поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. Сейчас проводится проверка», — сказала она.

Чемоданова не уточнила, какие именно факты противоправной деятельности указаны в заявлении турецкого гражданина. Она также не смогла сказать, как долго продлится проверка.

«Сроки мне не указаны. Они могут и продлеваться, поэтому материал имеется, проводится проверка», — сказала Чемоданова.

Тем временем сразу несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что заявление в отношении Валерия Цепкало написал проживающий в Беларуси турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, владелец группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий.

Ранее в интервью порталу dev.by Игдеджи заявил, что является подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой, и что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.

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23 июня в интервью РБК Валерий Цепкало не исключил, что с ним может случиться что-то похожее на произошедшее с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико, которые находятся в следственных изоляторах и проходят обвиняемыми по уголовным делам.

На совещании 4 июня Александр Лукашенко, не называя фамилию Цепкало, вновь призвал его рассказать о причинах увольнения из ПВТ: «Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем».