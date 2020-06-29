Витебский избирком забраковал подписи за выдвижение Цепкало кандидатом в президенты

Октябрьская районная избирательная комиссия Витебска забраковала все поданные на проверку подписи за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» долгосрочный наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Светик. Он отметил, что заседание районного избиркома, на котором были оглашены результаты проверки достоверности подписей и данных избирателей в подписных листах, состоялось 29 июня.

Комиссия признала недостоверными 15,45% подписей, поданных за выдвижение кандидатом Цепкало. На этом основании было решено не принимать сданную за него 1221 подпись.

За выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко действительными признали 10 607 подписей (отбраковано 0,03%), Виктора Бабарико — 4320 (0,52%), Светланы Тихановской — 1669 (0,54%), Анны Канопацкой — 1431 (1,26%), Сергея Черечня — 901 (5,97%), Андрея Дмитриева — 519 (0,87%).

Октябрьская районная избирательная комиссия образована в пределах одноименного района Витебска. Здесь живет около 130 тысяч из 378 тысяч горожан.

Ранее правозащитный сайт «Гомельская Весна» со ссылкой на наблюдателя упомянутой кампании Леонида Судаленко сообщил, что сегодня Советская районная избирательная комиссия Гомеля забраковала подписи, поданные за выдвижение кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало, обнаружив у них 23,28 и 16,53% недействительных подписей соответственно.

Команда Валерия Цепкало подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 160 тысяч подписей, команда Виктора Бабарико — 365 тысяч.

Регистрация кандидатов в президенты должна состояться в период с 5 по 14 июля. Выборы главы государства назначены 9 августа.