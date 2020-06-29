«Евроопту» пришлось снять с телеканалов свою рекламу

Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало ненадлежащей рекламу ООО «Евроторг», сообщила пресс-служба МАРТ.

В конце мая министерство установил факт распространения на белорусских телеканалах, в том числе в новостных программах, рекламы ООО «Евроторг», содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами на товары, реализуемые в магазинах иных торговых сетей.

В частности информацию о том, что «в гипермаркетах «Евроопт» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска», со ссылкой на интернет-ресурс infoprice.by, анализирующий цены в гипермаркетах шести известных торговых сетей.

Как отметили в МАРТ, изучив документы, представленные ООО «Евроторг» в подтверждение достоверности рекламной «новости», специалисты министерства пришли к выводу, что рекламная информация о том, что «в гипермаркетах «Евроопт» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска», не доказана».

Кроме этого, реклама «вводит потребителей в заблуждение, поскольку распространяется под видом «Срочных новостей».

По информации «Евроторга», 14 июня распространение ненадлежащей рекламы было прекращено. Представитель ООО «Евроторг» вызван в МАРТ для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.15 КоАП (для юридического лица предусматривает ответственность в виде штрафа от 540 до 1350 рублей).