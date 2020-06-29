Британские медики разработали неожиданный метод восстановления зрения

Исследователи из Университетского колледжа Лондона доказали, что красный свет может улучшить зрение, если оно ухудшилось с возрастом.

Эксперимент на пациентах показал, что для улучшения состояния сетчатки достаточно ежедневного трехминутного воздействия красным светом, выяснили британские офтальмологи, передает medicalxpress.com .

Ведущий автор новой работы, профессор Глен Джеффри (Институт офтальмологии Университетского колледжа Лондона), сказал: «С возрастом ваша зрительная система значительно ухудшается, особенно после 40 лет. Ваша чувствительность сетчатки и ваше цветовое зрение постепенно ухудшаются, и это становится все более важной проблемой».

Участниками исследования стали 12 мужчин и 12 женщин в возрасте 28−72 лет без глазных болезней. Сначала ученые проверили чувствительность палочек и колбочек всех участников. Чувствительность палочек проверялась в темноте, где испытуемые должны были найти тусклые источники света. Для проверки колбочек использовались размытые цветные буквы на неконтрастном фоне.

Затем испытуемые получили специальные светодиодные фонарики. На протяжении двух недель они должны были смотреть на свет в течение трех минут каждый день. По окончании эксперимента исследователи снова протестировали чувствительность их палочек и колбочек.

На молодых участников красный свет не повлиял. Однако у тех, кому было от 40 лет и более, наблюдались заметные улучшения. Некоторые из участников улучшили способность распознавать цвета на 20%. В основном это касалось синей части спектра — восприимчивость к ней страдает с возрастом больше всего.

Ученые полагают, что это открытие могло бы сигнализировать о зарождении новых доступных вариантов домашней терапии для миллионов людей во всем мире, которые страдают от естественных нарушений зрения.