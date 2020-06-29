Тела двоих милиционеров нашли в водоеме под Бобруйском

Из водоема в Бобруйском районе извлекли «Ниссан» с телами четырех мужчин.

По информации МВД, днем 29 июня в салоне перевернутого автомобиля обнаружили тела четырех жителей Бобруйска: 1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения. Среди погибших — сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД.

В Следственном комитете уточнили, что автомобиль опрокинулся в водоем 28 июня, когда компания рыбаков ехала вдоль берега.