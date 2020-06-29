Поcол Семашко прогнозирует открытие Россией границы с Беларусью в конце июля — начале августа
Граница с Беларусью, закрытая Россией из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
«Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600—700 человек, а выздоровевших — 2—3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — сказал белорусский посол в России Владимир Семашко, передает телеканал
Семашко напомнил, что изначально для обеспечения бесперебойной поставки товаров не вводился запрет на пересечение границы грузовым транспортом. Недавно российской стороной было решено разрешить перемещение через границу вахтовикам.
Российская Федерация из-за пандемии коронавируса полностью закрыла госграницу 30 марта.
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В настоящее время Россия по числу заразившихся COVID-19 находится на третьем месте в мире — общее число инфицированных в стране достигло 641 156 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 228 560 человек остаются активными носителями вируса. 9166 больных скончалось.
По данным белорусского Минздрава, к 29 июня количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 61 790 (+315 за последние сутки), скончалось 387 человек (+4).