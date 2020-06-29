Поcол Семашко прогнозирует открытие Россией границы с Беларусью в конце июля — начале августа

Граница с Беларусью, закрытая Россией из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.

«Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600—700 человек, а выздоровевших — 2—3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — сказал белорусский посол в России Владимир Семашко, передает телеканал ОНТ .

Семашко напомнил, что изначально для обеспечения бесперебойной поставки товаров не вводился запрет на пересечение границы грузовым транспортом. Недавно российской стороной было решено разрешить перемещение через границу вахтовикам.

Российская Федерация из-за пандемии коронавируса полностью закрыла госграницу 30 марта.