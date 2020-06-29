СК возбудил уголовное дело из-за грязной воды в Минске

По факту поступления некачественной воды в водопровод столицы возбуждено уголовное дело за служебную халатность.

Следователи устанавливают обстоятельства поступления некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы 24 июня. По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.

В рамках расследования уголовного дела следователями допрошиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам.

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