Штаб Бабарико обжалует непризнание подписей избиркомами

Штаб бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико намерен обжаловать каждое решение территориальных избирательных комиссий о признании недействительными подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.

«Сегодня днем появилась информация о том, что в Советском районе Гомеля были признаны недостоверными более 23% подписей, которые подали граждане за выдвижение Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты, после чего пошли новости из других районных комиссий, — сказал во время стрима на официальном ютьюб-канале Бабарико юрист его штаба Максим Знак. — Где-то подписи приняли, где-то процент брака — 0,5%, 15%. В штабе мы очень сильно удивлены происходящим. Безусловно, будут поданы соответствующие жалобы, потому что есть твердая уверенность в том, что со всеми сданными подписями все в порядке».

По словам Знака, пока команда Бабарико не будет «видеть полную картину, полностью не поймет, что произошло», сложно говорить, «какое это имеет влияние на потенциальную регистрацию или нерегистрацию кандидатом в президенты».

«Однозначно по всем случаям, где были забракованы подписи в целом по району всех избирателей, обязательно будут подаваться координаторами, членами инициативной группы, другими лицами жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы истребовать документы из районных комиссий, посмотреть, что там происходило и по каким причинам эти подписи были признаны недостоверными. Это действительно очень интересно», — подчеркнул юрист.

Команда Виктора Бабарико подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 365 тысяч подписей, команда Валерия Цепкало — 160 тысяч. Регистрация кандидатов в президенты должна состояться в период с 5 по 14 июля. Выборы главы государства назначены на 9 августа.