Евросоюз продлил санкции против России «за военную агрессию в Украине»

Санкции по отношению к России будут действовать еще минимум полгода — они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний.

Евросоюз продлил до 31 января 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы в понедельник, 29 июня.

Санкции решили продлить после оценки состояния выполнения Россией минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. В ЕС считают, что полная реализация договоренностей относительно Донбасса еще не достигнута.

В частности, санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещающие финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.

Кроме того, санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Они также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.