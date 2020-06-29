Штаб Бабарико направит Лукашенко предложения по изменению Конституции

Прежде чем регистрировать инициативную группу по проведению конституционного референдума, предложения по изменению действующей Конституции штаб Виктора Бабарико планирует направить главе государства.

Об этом сообщил юрист штаба Максим Знак 29 июня во время стрима на официальном ютьюб-канале Бабарико.

Напомним, 19 июня команда претендента на пост президента, бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум по изменению Конституции, взяв за основу Основной закон в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико в это время находился в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

По словам Максима Знака, войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тысяч граждан, прием заявок уже закрыт. Сейчас штаб Бабарико подыскивает подходящее помещение, чтобы провести собрание потенциальных членов инициативной группы, на котором будет сформулирован вопрос или несколько вопросов в части изменения Конституции для вынесения на общенародное голосование.

«Безусловно, мы направим в адрес президента полученные по итогам обсуждения предложения по изменению конкретных статей действующей Конституции, — отметил юрист штаба Бабарико. — Не по возврату [к Конституции 1994 года], а по изменению того, что прямо сейчас, по мнению большинства нами опрошенных ученых и юристов-конституционалистов, могло бы привести к реформированию существующей системы. Если эти предложения найдут поддержку, то можно и без регистрации инициативной группы назначить референдум очень быстро. Но, я думаю, что основным останется тот путь, который мы обсуждали, — собрание инициативной группы, обсуждение вопросов, подача документов в ЦИК и далее по треку».

Максим Знак обратил внимание на то, что нынешняя Конституция — это и есть Основной закон 1994 года, в который впоследствии на референдумах вносились правки. «Но основа с точки зрения гарантий прав и свобод гражданина одна, — подчеркнул он. — Те положения, которые являются фундаментальными, практически идентичны, что в первоначальной редакции Конституции, что в действующей редакции».

Юрист напомнил, что после конституционного референдума 1996 года Беларусь стала страной с сильной президентской властью, где глава государства обладает «безусловным контролем над исполнительной властью, назначает судей и может косвенно влиять на судебную власть», а также является законодателем, поскольку «может издавать декреты и указы, которые имеют большую силу, чем законы».

«Что касается Конституции 1994 года, то там форма парламентско-президентской республики, — сказал Знак. — Да, президент тоже является сильным должностным лицом государства, но также имеются какие-то полномочия у парламента, который назывался по той редакции Конституции Верховным советом. Если посмотреть на высшие органы государственного управления, то часть из них назначалась Верховным советом, часть — президентом, а кое-где руководитель назначался по согласованию с тем или иным органом».

Он убежден, что рассматривать Конституцию 1994 года нужно в зависимости от того, к чему народ Беларуси хочет «прийти с точки зрения конституционного строительства». «Даже со стороны должностных лиц звучало о некотором снятии полномочий с президента и их передаче другим ветвям власти. На наш взгляд, это как раз-таки те принципы, которые были заложены в Конституции 1994 года», — подчеркнул юрист штаба Бабарико.