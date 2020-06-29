Грузовик сбил 81-летнюю минчанку на улице Крупской
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Водитель автомобиля МАЗ сбил 81-летнюю женщину во дворе одного из домов на улице Крупской в Минске.
По данным городской ГАИ, ДТП произошло днем 15 июня.
Двигаясь по дворовой территории дома № 2 по улице Крупской в направлении от подъезда №11 к подъезду №10, автомобиль совершил наезд на пенсионерку, пересекавшую проезжую часть справа налево относительно движения транспортного средства.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции ищут свидетелей этого ДТП.