Грузовик сбил 81-летнюю минчанку на улице Крупской

Водитель автомобиля МАЗ сбил 81-летнюю женщину во дворе одного из домов на улице Крупской в Минске.

По данным городской ГАИ, ДТП произошло днем 15 июня.

Двигаясь по дворовой территории дома № 2 по улице Крупской в направлении от подъезда №11 к подъезду №10, автомобиль совершил наезд на пенсионерку, пересекавшую проезжую часть справа налево относительно движения транспортного средства.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции ищут свидетелей этого ДТП.